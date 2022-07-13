一名網友去超商幫同事代購鮮奶，為了方便對方挑選，拿出手機拍照結果竟被嚴厲制止，讓他嚇了一跳，貼文引起網友討論，不少人驚呼，現在才知道不可以在超商裡面拍照。不過，也有網友指出，超商門口就有貼禁拍照的圖示，因為商品陳列屬商業機密，但其實只是單純拍商品本身，不是拍大範圍的話，跟店員溝通一下，對方通常都會通融。

一名網友在臉書社團《爆怨公社》發文說，最近他去超商買咖啡，順便替同事買鮮奶，但因為鮮奶種類繁多，除了品牌、容量不同外，還有全脂、低脂等差異，因此他就掏出手機拍了架上的鮮奶，想說讓同事自己選，未料下秒就被嚴厲制止。

該網友透露，當時阻止他拍照的是一個穿著便服的人，不知道是還沒換制服的員工或是廠商，但對方語氣很嚴肅地說「我們這邊不能拍照喔！」讓他嚇了一大跳。

貼文引起網友熱烈討論，不少人驚呼長知識了！直到現在才知道超商裡不能拍照。有內行網友則說，超商的店門口有貼著入內禁止拍照的圖示，因為超商內部商品陳列方式算是商業機密，因此店裡面不讓客人拍照。

還有網友說，多數超商的店員都是睜一隻眼、閉一隻眼，畢竟現在很多人有選擇障礙的問題，買個日常小物都需要拍給親朋好友一起做決定，其實只要和店員稍微解釋，只要不拍大範圍，只是拍商品本身，多數都會通融。