台灣包袋品牌satana自2004年創立至今，正好滿18年，品牌藉此機會聯合苗可麗、魏如昀、蔡燦得、莎莎、楊小黎等18位名人，以及11家品牌，創作出29隻獨家小惡魔公仔，並於即日起在品牌官網販售，義賣所得將全數捐贈予瑪利亞社會福利基金會。

另，品牌還加碼回饋，即日起至31日，凡參與「選你所愛，為愛應援」票選活動，選出心中最喜歡的公仔，即有機會抽到1000元購物金（將抽出10名），可於8月4日至8月31日品牌生日慶期間使用。