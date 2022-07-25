信邦(3023)上半年每股盈餘為6.13元，為歷年同期新高，信邦預估，第3季業績可望優於第2季，再創單季歷史新高，法人預估，信邦今年合併營收可望上看300億元，每股盈餘可望挑戰12.2元，美系及亞系外資最新報告重申「買進」評等，日系外資則給予「優於大盤表現」評等，信邦早盤股價逆勢走高。

信邦上半年合併營收144.39億元，年成長16.61%，為歷年同期新高，合併毛利率25.66%，年減0.26個百分點，營業淨利為16.42億元，年成長6.94%，稅後盈餘14.39億元，年成長17.62%，為歷年同期新高，每股盈餘6.13元，其中第2季合併營收74.77億元，季增7.39%，年成長17%，單季合併毛利率25.61%，較第1季減少0.11個百分點，年減0.18個百分點，單季稅後盈餘7.58億元，季增11.43%，年成長19.01%，為單季歷史新高，單季每股盈餘為3.22元。

展望第3季，信邦表示，儘管下半年全球產業變數不少，依客戶需求來看，第3季營收可望較第2季成長，再創單季歷史新高，下半年業績亦可望比上半年好。

信邦公布財報後，美系外資、亞系外資及日系外資出具最新報告，其中美系外資認為，信邦多元化產品組合/客戶組合和有利的行業型態，長期產品設計和壽命週期意謂著更好的訂單可見性和更少的波動性，將信邦2022年到2024年每股盈餘預測調整1%/2%/2%，以反映今年第2季財報及展望，重申「買進」評等，目標價為310元。

亞系外資表示，雖然信邦第2季財報符合預期，但公司將2022年合併營收從290億元調高至300億元，考量有利的產品組合，將信邦2022年每股盈餘提高4%至11.89元，重申「買進」評等，目標價315元。

日系外資則給予信邦「優於大盤表現」評等，目價價從280元調升至290元。