軟板廠台郡(6269)上半年每股盈餘為3.23元，由於進入手機新品旺季，台郡財務長熊雅士表示，今年第3季生產產值將較去年同期有個位數百分比的成長，下半年營運將逐月升溫，9月到11月是營運高點，下半年毛利率將不低於去年同期，全年營收目標維持高個數位成長。

台郡今天下午舉行電話法說會，台郡第2季合併營收為73.11億元，季減23%，年增3.7%，單季合併毛利率為11.1%，季減4.8個百分點，年減3.2個百分點，營業淨利率為0.9%，季減7.1個百分點，年減2.2個百分點，約當單季營業淨利約6580萬元，單季稅後盈餘為2.88億元，季減63.2%，年增145.2%，單季每股盈餘為0.9元；累計上半年合併營收為168.04億元，年增18.5%，合併毛利率為13.8%，年減2個百分點，營業淨利率為4.9%，年減0.1個百分點，稅後盈餘為10.72億元，年增68.9%，每股盈餘為3.23元。

熊雅士表示，今年以來，受俄烏戰爭、通貨膨脹、大陸疫情封控等經濟不利因素影響下，全球企業普遍面臨嚴峻成長考驗，惟台郡營運策略上選擇長期深耕優質客戶建立合作成長關係，以及近年來專注開發高頻天線技術貼近終端市場需求，在疫情封控影響產能下，第2季營收73.1億元、上半年營收168億元及上半年淨利10.7億元，均創歷史同期新高紀錄。

下半年因進入手機新品旺季，熊雅士表示，今年將恢復疫情前往年趨勢，下半年營運逐月升溫，9月到11月是高峰，第3季生產產值將較去年同期有個位數百分比成長，其中手機對比去年同期將年增雙位數以上，佔營收比重將達50%到55%。

在毛利率方面，熊雅士表示，由於客戶今年下半年產品規格複雜度相較去年沒有太大異動，新開發模具及設備較少，對新產品熟悉度可望穩定提高良率，且新廠營運效率已有提升，如果正向因子持續，下半年毛利率及獲利不會比去年同期差，全年營收目標維持高位數成長。

熊雅士也強調，台郡今年將以精實管理及提升營運效率自動化，進行體質改造優化成本架構，以先維穩獲利再優化毛利率為營運首要目標。

因應未來5G、智能車及低軌道衛星運用等趨勢，台郡專注發展高頻天線傳輸技術，首創開發Metalink技術，熊雅士表示，配合客戶在27GHz到37GHz產品做高頻傳輸、低延遲需求提出解決方案，多層天線設計可以有效壓縮空間，解決製造上不必要干擾及發熱，目前已少部分應用在10層板以上高階LCP高頻天線，預計明後年將有顯著產品線運用，未來也將應用在穿戴裝置、AR/VR、低軌道衛星及車用等，這是台郡轉型的里程碑。

為新創技術及產能扎根台灣，台郡將2022年資本支出上調25億元，至約55億至60億元，熊雅士表示，台郡配合長期客戶及終端市場需求，在兩岸持續佈建產能，並將高雄生產基地定位為新創技術及高階產品產能中心，2022年原資本支出規劃在廠房及設備約為30億至35億元，下半年將在預算25億元額度內於高雄和發產業園區新增取得土地，為未來10年長期扎根發展奠基。