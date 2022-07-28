瑞儀(6176)公布第二季財報，面板景氣反轉向下低迷，且瑞儀4月受到封控影響下滑，但5、6月營收回溫，加上台幣貶值，業外收益攀高助力，第二季繳出獲利16.63億元、每股盈餘3.57元成績，累計上半年每股盈餘達8.04元。

瑞儀第二季受大陸封控清零影響，4月營收降到27.89億元，5月起逐步回升，6月來到48.92億元，第二季營收總計110.22億元，年減21.4％；營業利益11.26億元，年減42.1％，但匯兌收益達15億元，整體業外收益達到16.52億元，相較去年業外損失4.49億元，業外部分大進帳，單季歸屬母公司淨利16.63億元，年增近6成，每股盈餘3.57元。

累計上半年營收254億元，年減9.6％，營業利益29.36億元，年減20.2％，業外收益超過21億元，歸屬母公司淨利37.4億元，年增38.2％，每股盈餘8.04元。