搶父親節孝親商機，桃園大溪笠復威斯汀度假酒店向天下的爸爸們致敬，大溪笠復威斯汀以在地特色的高爾夫球為主題，推出精緻獨特的「高球巧克」父親節限定蛋糕，每個6吋、980元，即日起至7月31日前訂購並完成付款可享早鳥8折優惠。取貨日期自8月1日至8月8日，恕不寄送。

大溪笠復威斯汀點心主廚蔡鴻賓擁有超過三十年的豐富甜點經驗，擅長以豐富口感及創新造型的法式蛋糕創作，從食材、原料、裝飾三方面融合，將多年累績的甜點文化結合精湛技法，完美融合和諧口味與吸睛造型，本次發揮巧思，結合酒店在地情景與眾多爸爸們的最愛，設計出擬真高爾夫球造型的千層蛋糕，特別選用法國可可巴芮巧克力為基底，慢工製作出薄透軟嫩的餅皮，再抹上特選鮮奶油及墨西哥卡魯哇咖啡香甜酒，溶入58%黑巧克力所製成香甜不膩的內餡，多達三十層餅皮層層堆疊，疊出精緻微醺酒香的豐厚細膩。外層則是加入巴芮脆片與法國傳統酥粒餅融合牛奶巧克力，特殊的奶香味及多層次的口感，厚實不甜膩的風味結合細節面面俱到的精緻外型，誠摯地獻給每個懂品味的父親。

為慰勞爸爸們整年的辛勤付出，採用英國皇室御用品牌Bamford Spa香氛品牌、以全方位頂級呵護著稱的奢華「天夢芳療 Heavenly Spa」亦推出父親節獨家優惠，8月8日至8月10日期間爸爸們可任選60分鐘以上之任何療程，即可獲得額外10分鐘延長，體驗全然放空的舒緩尊寵。