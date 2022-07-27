一名人妻透露和老公在婚後創了家庭基金的帳戶，近期卻因為要不要用家庭基金辦好市多會員卡而鬧翻，人妻表示她的高中同學有會員卡能帶她去逛，加上本來就沒有很常去，因此認為沒必要辦卡，但老公卻認為想去就自己辦卡，不要總是麻煩人家，兩人為此大吵一架，貼文引起網友討論。

一名女網友近日在PTT上分享，她和老公年收約175萬元，婚後共同存家庭基金，毎個月2人固定領8千元的零用金。針對家庭基金怎麼用，原PO認為如果要買的東西是雙方都有共識的，就可以使用家庭基金的錢來買；但如果雙方沒有共識卻又很想買，那就只能掏自己的零用錢買，但最近卻因為要不要用家庭基金辦好市多會員跟老公吵架。

女網友指出，好市多會員卡的費用約1至2千元，但她總是和一位高中同學約去好市多逛街兼敘舊，加上去的頻率不高，毎2個月去1次，因此覺得沒必要花錢辦會員，但老公認為已經知道自己會定期去，就該自己辦會員。不過，站在她的立場來看，約朋友去逛好市多並沒有違反規定，如果老公堅持要辦卡，那就要花自己的零用錢來辦。

女網友表示，老公聽了她的結論以後爆氣，認為她很過分，總是自己決定要怎樣就怎樣，完全沒有商量的餘地，但原PO則是在內心吐槽說，她提出用零用錢繳會費也就是個提議罷了，老公大可選擇不辦或是舉一個好理由說服她，何必大發脾氣？

貼文引起網友討論，許多網友認同原PO老公的想法，大呼老是麻煩別人真的不好，何必因為這樣的小事欠人情債，且辦一張卡也不貴。「毎次去賣場都要麻煩別人不妥」、「人情債最難還，會費才1千多何必呢？」另有網友則說，整件事最大的問題應是只要夫妻任一方需要，就應用家庭基金買，彼此也不該干預對方零用錢要怎麼花。

此外，根據好市多官網資訊公告，如果很不常去好市多，但又想去裡面看看，也可以到現場申請「臨時購物證」，就算本身不是會員也能辦理，但一年都只能選擇一個賣場申辦一次。