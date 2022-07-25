板橋高中輔導室團隊去年帶領學生製作心理健康繪本，提供新北市國小學童閱讀，廣獲好評。今年暑假受疫情影響，親子在家的時間較疫情前長，板橋高中輔導室團隊因此創辦心理健康繪本網路平台，將繪本進行線上化，增加親師生暑期共讀資源。

板橋高中心理健康繪本網路平台，師長可以根據孩子的心理健康需求尋找適合的主題繪本，包括如何面對霸凌、如何陪伴憂鬱情緒的朋友等，閱讀完畢後，師長可配合網站內提供的學習單和孩子進行討論。

指導老師林家任表示，在擬定主題和撰寫文稿之前，學生都會先和校內輔導教師進行討論，確定所創作出的內容符合國小學生的需求，並且需要針對常見的心理健康議題提供有效的解決方案，讓孩子閱讀之後能將所學應用在不同情境。

板橋高中輔導室老師楊悅恩說，繪本是與孩童討論心理健康議題時很好的媒材，藉由簡單的文字和繪畫，可以讓孩子快速理解故事中人物的情緒、感受、想法，並能將所學應用在自己的生活中。

此外，板橋高中心理健康繪本平台除了提供一般電子繪本外，也提供有聲繪本及英語繪本，讓學生了解心理健康議題之外，也可以增進英語能力。