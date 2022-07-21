宜蘭縣羅東鎮公所為關懷身心受創的兒童及少年，與財團法人慈懷社會福利基金會認購300本《小玫瑰》繪本，贈與鎮內5所小學、鎮立幼兒園及圖書館，盼喚起社會大眾重視兒少保護議題。（吳佩蓉攝）

羅東鎮公所與慈懷基金會合作，邀請安妮塔故事屋，帶著發光的故事箱走訪鎮內多所校園，藉由說故事的方式啟發孩子們能在故事中學到助人及愛己的核心價值。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣羅東鎮公所為關懷身心受創的兒童及少年，與財團法人慈懷社會福利基金會認購300本《小玫瑰》繪本，贈與鎮內5所小學、鎮立幼兒園及圖書館，盼喚起社會大眾重視兒少保護議題；鎮長吳秋齡盼孩童透過此繪本，能落實「善」的循環，懂得尊重別人、保護自己、快樂成長。

鎮公所與慈懷基金會合作，邀請安妮塔故事屋，帶著發光的故事箱走訪鎮內多所校園，藉由說故事的方式啟發孩子們能在故事中學到助人及愛己的核心價值，在別人難過、悲傷時，給予一句關心或是一個眼神的暖心交流，讓世界多一點溫暖和笑容。

《小玫瑰》由基金會去年成立滿30周年自行出版的刊物，內容談到身心受創的兒少因原生家庭沒有提供足夠的愛及完整的照顧，如同繪本中的「小玫瑰」，對環境充滿了不信任及敵意，有如「玫瑰花」般習慣性的全身張滿了刺，面臨著各種高壓情況，容易有躁動、易怒、焦慮、抑鬱、退縮、失眠、自傷等行為出現。

吳秋齡表示，《小玫瑰》繪本提到現今非常重視的兒少問題，相信每個家長都很在意兒童、少年保護的部分，透過基金會，除了幫助公益募款，也能透過贈與各學校，藉由老師們的推薦，讓孩童知道其故事內容。

吳秋齡說，因每個年級的小朋友閱讀完的看法跟心得都會不同，最終目的都希望他們能知道對同學之間的尊重跟保護，在他們心目中種下善的種子，落實「善」的循環，在一生中都能尊重別人、保護自己，讓社會充滿愛。

基金會表示，感謝公所購買繪本，基金會自1991年成立迄今，去年滿30周年而誕生《小玫瑰》繪本，因鎮長本身有教育背景，特別關心孩童照顧區塊，盼透過繪本讓小朋友知道怎麼照顧自己、維護自己的安全，希望能發揮這本書最大的功能。