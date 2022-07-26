蔡英文總統親自出海，視導漢光演習「聯合截擊作戰」與火力驗證展示，應該如何解讀？對此我具有下列幾項看法：

1.「聯合截擊作戰」係運用海上正規作戰編隊結合空中與岸基支援火力，對敵來襲船團編隊，以「對稱性」作戰思維實施決戰。因此由三軍統帥親自視導演習，主持校閱火力展示成果，顯然是對此種作戰思維表達支持予以背書。

2.俄烏開戰以來，不斷就有華盛頓智庫學者專家倡議，我國應調整作戰思維，仿照烏克蘭抵抗模式，改以透過陸上游擊戰鬥模式，以便長期與敵周旋，將本身化為帝國墳場陷阱，以便拖垮敵手。

3.事實上確實亦有政治人物主張編組「國土防衛部隊」，或是加強後備役召集訓練作業，與此種洋和尚所唸經書相互應和。但從蔡總統親自至海上，表態校閱對稱性作戰想定演練，不啻是在向華府相關人士傳遞政治信號，更是直接否定前揭政治人物之無端臆想。

4.兵凶戰危，建軍備戰不能任人擺佈，外來和尚七嘴八舌各自唸經，胡亂照單全收，最後必然是讓我們陷入父子騎驢進退兩難困境。蔡總統透過校閱演習，向華府表達我方建軍構想與作戰思維，絕對不容任人擺佈，必須依據本身主見按部就班予以落實，實乃本次海上演練最重要之政治意涵。

5.最後必須強調，整建軍備精實戰備是希望透過嚇阻避免衝突。沒有好的戰爭，更沒有壞的和平；不要將兩岸關係搞成永遠無法打開的死結，透過溝通對話，給和平一個機會，絕對會比戰場上兵戎相見骨肉相殘好得多！

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※