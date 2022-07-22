新增86死！本土+23813 7縣市破千例「新北確診4140人最多」

今天新增178例中重症，為109例中症、69例重症，另有86例死亡。中央流行疫情指揮中心醫療應變組組長羅一鈞表示，死亡個案中，年紀最小的是一名4歲女童，個案本身有代謝性疾病，住院後使用藥物治療，仍不幸於7月19日死亡，死因為急性腦炎、新冠病毒感染。

國內今新增178例中重症個案，其中中症109例、重症69例。羅伊鈞表示，重症個案包括1名3歲MIS-C男童，無慢性病史，曾在5月14日確診，7月14日起出現全身皮疹、發燒、咳嗽、喉嚨痛、紅眼症狀，7月16日至急診就醫，因懷疑為MIS-C而住院，經治療後病況改善，7月21日從加護病房轉至一般病房，目前病況穩定。

中重症與死亡個案說明。（圖／指揮中心提供）

羅一鈞表示，死亡個案中，年紀最小的是一名4歲女童，個案患有代謝性疾病，7月15日發燒、喉嚨痛，於診所快篩陽，7月16日食慾、活力下降，出現嗜睡症狀，7月17日至急診就醫，因疑似腦膜炎住院。

院方給予女童類固醇、瑞德西韋、降腦壓藥治療，不過住院當日因嘔吐、呼吸費力、胸凹，插管使用呼吸器，另因突發癲癇重症及神經性休克，給予抗癲癇藥物及升壓劑。女童後因病況惡化，不幸於7月19日死亡，死因為急性腦炎、新冠病毒感染。

截至目前，國內12歲以下兒童重症共累計110例，分別為24例腦炎、19名肺炎、3名敗血症、8例哮吼、46例MIS-C、3例共病（腦腫瘤、癲癇重積）、6例到院前死亡，1例心肌炎；重症兒童中，24人死亡，包括8例腦炎、4人肺炎、2例敗血症、2例共病、1例哮吼、1例心肌炎及6例到院前死亡。