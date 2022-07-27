有「歌壇長青樹」封號的74歲余天昨(26日)驚傳小中風緊急住院，他雖自稱無大礙，只是天氣太熱，但太太李亞萍卻在立法院心疼透露老公脖子後方血管栓塞，腦部也有血塊，而今早余祥銓在個人粉絲專頁報告父親最新病況，表示余天很幸運，醫生說他確實頸部塞住，但「來醫院時已經90%自癒」。

李亞萍昨出面表示，余天3天前就感覺身體不舒服，不僅右眼浮腫還跟左眼從外觀看起來不平衡，右手、右腳也無力舉起，之後才緊急到醫院治療，目前在醫生的建議下服用凝血劑化掉血塊，雖然不用安排進開刀房，但需要觀察一周，余天自己則發聲明稱不算中風，只是天氣太熱導致身體不適。

余祥銓分享爸爸目前近況照片。（圖／翻攝自余祥銓Ken臉書）

李亞萍昨談到家人生病忍不住激動落淚。（圖／中時資料照片）

今上午，余祥銓發文替爸爸報平安，強調現在沒事了，「醫生說爸爸實在是太幸運，好人有好報 ，檢查結果：頸部血管堵住、主幹線不通，直接繞小路通過去！！！來醫院時已經90%自癒」，但因為中風復發機率高，必須留院觀察。

余祥銓發文。（圖／翻攝自余祥銓Ken臉書）

余祥銓說，爸爸平時很大男人主義，「一定是自己感覺不對勁很嚴重才打給我」，他趕回家時余天吞了藥，休息幾小時後自稱不要去醫院，「不去醫院就算了，還給我去跑2場活動⋯⋯直到禮拜一拖他去醫院，爸爸才去」，提醒大家只要身體有一點不舒服的症狀就要看醫生檢查，「不可以拖！醫生說不可能每次都會這麼幸運」，網友也留言祝余天早日康復。