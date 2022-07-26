疫情指揮中心今公布新增68例中重症及37例死亡，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今新增的死亡個案年紀介於40多歲至90多歲，最年輕的死亡個案為2名40多歲男性，都有癌症或中風等慢性病史，兩人皆是在發病2至3天內死亡，且都沒打過疫苗。

中重症則新增2例兒童MIS-C，一例為2歲男童，無慢性病史，6月8日確診後，7月17日起出現發燒、咳嗽、流鼻水、嘔吐、腹瀉、紅眼等症狀，7月21日因腹痛、發燒至40度被送至急診，診斷為疑似MIS-C與泌尿道感染，7月23日出現全身紅疹、心跳過快等症狀後轉院，目前仍在治療中。

另一例MIS-C個案為5歲男童，無慢性病史，曾在6月19日確診，7月20起出現高燒、腹瀉、食慾下降、眼睛紅腫等症狀，7月23日送至急診，懷疑是MIS-C轉院，目前仍在一般病房治療中。

截至目前，國內12歲以下的重症累計有120例，包含25例死亡，中重症個案分別為55例MIS-C、25例腦炎、19例肺炎、8例哮吼、6例於家中死亡、3例敗血症、3例共併、1例心肌炎。