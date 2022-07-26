【LIVE直播】南部船廠新增BA.5疫情 指揮中心最新說明｜2022.07.26 @中時新聞網

中央流行疫情指揮中心今天公布，國內新增2萬4790例本土新冠肺炎病例，以及281例境外移入，死亡個案37例與中重症68例皆持續下探，寫下5月17日以來新低紀錄。指揮中心發言人莊人祥表示，今天確診數較上周同一時間減少2千例，比例下降11.8%，目前還是有下降趨勢，只是減緩。

指揮中心表示，今新增的2萬4790例本土病例，以新北市的3939例最多，其次依序為台中市增3120例、高雄市增2584例、台北市增2523例、桃園市增2211例、台南市增2047例。

中重症與死亡個案分別新增68例、37例，皆是5月17日以來新低，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今新增的死亡個案年紀介於40多歲至90多歲，最年輕的死亡個案為2名40多歲男性，都有癌症或中風等慢性病史，兩人皆是在發病2至3天內死亡，且都沒打過疫苗。

指揮中心表示，今日新增之24,790例本土病例，11,769例男性，13,011例女性，10例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(3,939例)，臺中市(3,120例)，高雄市(2,584例)，臺北市(2,523例)，桃園市(2,211例)，臺南市(2,047例)，彰化縣(1,265例)，屏東縣(870例)，雲林縣(756例)，苗栗縣(725例)，宜蘭縣(651例)，新竹縣(583例)，嘉義縣(551例)，花蓮縣(544例)，新竹市(492例)，南投縣(465例)，基隆市(374例)，嘉義市(357例)，臺東縣(314例)，金門縣(256例)，澎湖縣(149例)，連江縣(14例)。

指揮中心指出，今日新增37例本土病例死亡個案，為20例男性、17例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、35例具慢性病史、28例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月18日至7月21日，死亡日期介於5月18日至7月23日。

指揮中心說明，今日新增281例境外移入個案中，158例男性，123例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，英國及越南(各12例)、新加坡(11例)、美國及德國(各6例)、西班牙(5例)、印度、泰國及柬埔寨(各4例)、荷蘭及印尼(各3例)、土耳其、瑞士、馬來西亞及菲律賓(各2例)、義大利、阿曼、愛爾蘭、中國、韓國及日本(各1例)，另197例感染國家調查中。入境日期介於今年6月30日至7月25日。