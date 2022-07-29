帝圖(6650)表示，藝術品拍賣市場祭出政策利多，文化藝術獎助及促進條例增訂個人藝術品交易得採分離課稅，稅率按成交價格1.2％扣取稅款，簡便報稅方式改善交易環境。台灣藝術拍賣市場蓬勃發展，帝圖藝術拍賣將於8月1日至12日，在帝圖藝術拍賣部展開「帝圖藝術拍賣公開徵集」活動。徵集範圍包含近現代書畫、渡海四家(張大千、溥心畬、黃君璧、于右任)、古代書畫、當代水墨、現代與當代藝術、古董器物、古籍繕本、印石、名人字札等書畫與生貨拍品。

書畫市場持續成長，帝圖2021年整年度拍賣總成交金額締造10億元，再創高峰，當中陸續創造眾多拍賣紀錄，高價成交拍品包含8月舉辦春季拍賣會，推出天下一絕齊白石《英雄君壽圖》巨構以新台幣1.12億元落槌，繼郎世寧《照盆孩兒圖》為台灣首件過億書畫作品後再次締造台灣書畫拍賣新紀錄。該次春拍「曠代草聖 于右任書法專題─日本重要藏家舊藏」專區所有拍品皆成交，專題成交金額近一億元。重要年度藝術拍品另有去年3月迎春拍黃君壁《維多利亞大瀑布巨幅通景四屏》，落槌價新台幣4,500萬元，創史上最高價黃君璧紀錄等。

今年舉辦之迎春拍賣會上，「百年一遇 敵國之富—大風堂秘藏」專題26件作品全數成交，專題成交金額超過1億元，其中重量領銜拍品唐寅《無上神品唐伯虎綠珠圖》，以新台幣4,000萬元落槌，一舉刷新台灣唐寅拍賣市場紀錄。李可染畢生佳構《峨眉秋色圖》，以新台幣2,600萬元落槌，同樣突破台灣李可染拍賣最高價紀錄。6月甫圓滿結束之春拍，又獲藏家再度信任託付大風堂秘藏專題，共15件拍品成交逾新台幣5,000萬元，其中大風堂自用印方介堪篆刻 「老棄敦煌」方章以900萬元落槌，刷新張大千自用印世界紀錄。

帝圖徵件來源傳承有序的生貨、精品持續受到市場高度追捧，自2021年度拍賣總成交額創下高峰，2022年前兩場拍賣會仍吸引買家踴躍參與競拍，迭創拍賣佳績與刷新拍賣紀錄。後疫情時代帝圖拍賣已在徵件策略與線上整合做好因應，以掌握台灣藝術交易平台活絡契機。