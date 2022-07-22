幼兒莫德納昨天開打，不少家長仍在猶豫是否讓孩子接種。毒理學專家招名威表示，全台已逾430萬人染疫，病毒入侵幼兒園也不意外；加上幼童不受控，很容易傳給家人與同學；且打疫苗的副作用多很輕；甚至還可能對於兒童MIS-C有幫助，因此他認為打疫苗是有迫切性的。另他也提醒，染疫過的幼童也建議去打疫苗，因為自染產生的抗體隔一段時間就會消失。

招名威昨在臉書發文表示，5歲以下幼兒疫苗開打，根據美國食品藥物管理局（FDA）的數據顯示，一般幼童多數在打完疫苗後的副作用很輕，甚至沒什麼症狀，但仍有許多家長猶豫是否該讓孩子去打疫苗。

招名威指出，5歲以下幼童估計人數為40萬，大部分是幼幼班、小班和中班，會接觸到病毒的機率與其他年齡層其實一樣，特別是全台已超過430萬人染疫，病毒進入幼稚園也不意外，但因幼童自主活動不易受控，很容易傳給家人及同學，所以打疫苗是有迫切性的。

招名威也說，以國外的數據來看，疫苗產生的副作用是可接受的，不管是莫德納或是BNT ，在5歲以下族群打起來，安全性是足夠的；且若有副作用症狀，大部分是輕度到中度反應，包括接種部位局部疼痛、疲倦、頭痛、寒、肌肉疼痛、噁心/嘔吐、發燒等，大約在接種的1至2天後會自行消失，和流感疫苗反應差不多。

招名威表示，至於打疫苗能否抵抗染疫後出現兒童多系統發炎症候群（MIS-C），這個機率不能說是百分之百一定不會發生，但應該是有幫助的。

招名威也提醒，如果孩子本身有氣喘、過敏、肥胖、糖尿病、先天心臟、免疫、神經系統疾病等高風險因子。施打前一定要和醫師完整溝通；施打後若有嚴重副作用，像是高燒不退、食慾不振、血氧下降、嘴唇發紫、心肌炎、心包膜炎、全身起疹、嚴重過敏反應，症狀一直沒有減緩，就不要遲疑，立馬送醫。

招名威指出，曾經感染過的兒童仍要接種疫苗，畢竟經過病毒感染所產生的「自然免疫」抗體一段時間後就會消失，持續性效果比接種疫苗後產生的抗體差，建議從確診後至少間隔3個月以上再接種，就能避免第二次感染。