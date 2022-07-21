國外近日出現BA.4、BA.5疫情，台灣上周也出現首例BA.5本土個案，至令已累計7例，令人擔憂疫情是否再起。醫師沈政男表示，BA.4、BA.5若從9月燒到11月，那麼平均毎天會新增4至5萬人染疫，而這只是最起碼的高度；扣除掉BA.2已感染的400多萬人，至少還有200萬人要染疫，才能讓BA.4與BA.5的疫情緩解下來。

沈政男昨在臉書發文表示，全台疫情現在已進入平原期，接下來單日確診數會維持在2萬例以下，直到BA.4、BA.5帶起另一波流行。而20日的死亡共57例，反映了新增3萬多那個階段的死亡人數，除以同一天的確診數，跟萬分之18的致死率已相當接近，看起來BA.2的致死率將會停在萬分之18。

沈政男指出，日本BA.4、BA.5的疫情已經爆炸，診所擠滿人，大家都要拿退燒藥。BA.4、BA.5會在台灣掀起多高的疫情？講得更易懂一些就是BA.4、BA.5的傳播力至少是BA.2的1.5倍，假設感染BA.2以後對BA.4與BA.5有百分百的防護力，而且疫苗的防護力在BA.2與BA.4、BA.5相等，那扣掉BA.2已感染的400多萬人，至少還要有200多萬人感染才能讓BA.4與BA.5的疫情緩解下來。

沈政男表示，BA.4與BA.5的疫情，如果從9月延燒到11月，那麼每天平均新增就是4至5萬例，這是最起碼的高度，但事實上BA.4與BA.5有更強大的免疫逃脫能力，因此BA.4與BA.5疫情起來以後，單日新增確診有可能高於4至5萬例。

沈政男說，50歲以上明天就可以打第四劑了，這一劑主要是預防重症，而非預防感染，你打了以後照樣會感染BA.4、BA.5，只是重症機會減少一些，問題是65歲以下本來重症機會就很小，而且你已打三劑了。