中廣董事長趙少康小編群，經常在臉書與網友互動，擁有超過12000名粉絲追蹤。他們25日自爆全員確診，故近期更新速度變慢，這突發的意外不僅讓他們直呼「完啦完啦完啦」，更用網路流行用語「芭比Q」自嘲；同時也打趣稱他們「垂死病中還坐起」，即便確診仍繼續工作，大喊「老闆薪水加起來」。

臉書粉絲專頁「康編碎碎念」25日晚間5時許發文表示，有不少朋友私訊詢問，為什麼臉書更新速度變慢了，其實真相就是，小編群們上周除了某位同仁有「第四劑神功護體」外，其他人都在一周內依序中鏢。

趙少康小編強調，他們要鄭重澄清，這不是群聚感染事件，只是一個剛好的意外，因為大家發作的時間都不一樣，他們也絕對沒有「人與人的連結」，且因他們都是輕症，所以日常經營的業務都不會有問題。

面對全員確診的突發狀況，趙少康小編大喊「完啦完啦完啦」，並自嘲「芭比Q」（網路流行用語，指「完了」之義）。他們也表示，自己目前「垂死病中還坐起」，即便確診仍堅守崗位繼續工作，大喊「老闆薪水加起來」；同時也強調，他們的老闆趙少康一切均安。