苗栗縣9日新增確診722人。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣9日新增本土確診722例，苗栗縣首批Novavax疫苗，已到貨1萬劑，目前各合約院所受理預約中，11起開打！苗栗縣長徐耀昌表示，Novavax屬於次蛋白疫苗，比起mRNA，它的副作用和不良反應，都相對比較低，因此請長者或首打族等可多加考量施打。

衛生局表示，依據台大醫院研究顯示，疫苗針對變異株的保護效果雖有下降，但針對重症仍保有大約7到9成的保護力，而2劑疫苗對於預防MIS-C可達8至9成，若得到新冠肺炎，出現心肌炎或MIS-C造成心臟影響的比例遠高於疫苗引起的心肌炎，疫苗確實可以預防新冠病毒感染後轉為中重症，有其重要的防治效果，而疫苗副作用與後遺症相較染疫後的中重症機率更是微乎其微，因此請家長們不用太過擔心，儘早讓兒童施打疫苗提升保護力。

苗栗縣截至目前並無12歲以下重症，亦無MIS-C個案，但5-11歲小兒新冠疫苗施打率第1劑為81.8％，第2劑18.2％，請家長踴躍陪同孩子前往各合約院所完整接種新冠疫苗。