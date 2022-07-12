中央12日公布新竹縣新增728例確診案例，分別為349位男性、379位女性，年齡分布在0至103歲，12歲以下128位、65歲以上55位，多數集中18歲至64歲青壯年佔7成。目前新竹縣居家隔離726人、居家照護列管人數2513人，統計至11日今年累計確診人數104226人。

新增確診者分布在竹北市271例、竹東鎮98例、湖口鄉125例、新豐鄉85例、新埔鎮29例、關西鎮34例、芎林鄉29例、橫山鄉10例、寶山鄉14例、北埔鄉8例、峨眉鄉6例、尖石鄉12例、五峰鄉7例，上述案件安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

衛生局指出，新竹縣預計7月21日起開始提供6個月至5歲嬰幼兒接種莫德納疫苗基礎劑，將依中央撥補時間，規畫各合約醫療院所門診或衛生所安排接種、醫院開設接種站、安排醫療團隊入幼托園所等三種方式施打。建議接種2劑，每劑0.25ml，2劑間隔4至8周以上。

13日在聖母診所旁廣場與15日在台大生醫竹北院區，開設Novavax疫苗社區接種站專案，各提供300位、500位名額。另外，15日下午2時至3時加開莫德納社區接種專案，由仁慈醫院在聖母診所旁廣場服務，提供1至4劑（含6至11歲的第1、2劑）共500個名額，提供民眾線上預約。

竹縣疫苗地圖：

https：／／prevention.hcshb.gov.tw／Covid19_Consultation.aspx？n=1007＆sms=9996

竹縣疫苗預約入口網：

https：／／prevention.hcshb.gov.tw／News.aspx？n=1060＆sms=10068

仁慈醫院預約疫苗接種網站：

https：／／www.beclass.com／rid=2648b2262c54a374b9b3

台大生醫醫院竹北院區預約疫苗接種網站：

https：／／www.hch.gov.tw／？aid=501＆page_name=detail＆iid=205