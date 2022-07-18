廣西北海是全大陸著名的旅遊城市，每年都有很多遊客慕名前來。但因為近日突發疫情升溫，目前仍有2000多名遊客滯留北海。截至7月17日24時，廣西本輪疫情已有本土確診病例68例、無症狀感染者495例。影響最嚴重的旅遊城市北海，現有本土確診病例68例、無症狀感染者464例。

根據觀察者網報導，北海市是廣西重點僑鄉之一，是知名的大陸南方濱海旅遊城市。該市自14日起，全市A級旅遊景區暫停開放。

而7月17日上午，北海市召開新冠肺炎疫情防控第五場新聞發佈會時表示，目前有2000多名遊客滯留北海。針對滯留遊客反映的問題，已成立旅遊服務專班進行保障工作，確保滯留遊客的訴求得到積極回應和穩妥處置。同時積極協調民航、鐵路、公路等客運企業，儘快落實旅客返程保障措施。

回顧7月12日，廣西北海市海城區確診首例無症狀感染者。之後數日北海疫情突起。據廣西衛健委通報，7月17日全天廣西新增本土確診病例59例（均在北海市，其中海城區41例、銀海區12例、合浦縣5例、鐵山港區1例），含31例無症狀感染者轉為確診病例（均在北海市），無症狀感染者53例（北海市51例，其中海城區28例、銀海區13例、合浦縣8例、鐵山港區2例；南寧市賓陽縣1例；欽州市浦北縣1例）。

而據北海市通報，該市「7·12疫情」首報病例感染病毒為奧密克戎BA.2.3，未發現與廣西本土和輸入病例同源性高的基因組序列，也未發現與國內其他省份病例同源性高的基因組序列。當前，北海疫情防控形勢嚴峻複雜，社區隱匿傳播風險較大，人員聚集及跨區域活動將增大疫情傳播風險。