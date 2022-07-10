竹縣Novavax疫苗專案。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣報導）

竹縣Novavax疫苗專案。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣報導）

新竹縣10日新增710例COVID-19本土確診案例，分別為353名男性和357名女性，年齡分布在0至92歲，12歲以下133人、65歲以上62人，多數集中18歲至64歲青壯年，約占66％。統計至7月9日為止，新竹縣今年累計確診人數10萬2551人。

新增710例地區分布為竹北市266例、竹東鎮114例、湖口鄉97例、新豐鄉71例、新埔鎮39例、關西鎮27例、芎林鄉31例、橫山鄉7例、寶山鄉23例、北埔鄉9例、峨眉鄉10例、尖石鄉13例、五峰鄉3例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前新竹縣居家隔離852人，居家照護列管人數2838人。

衛生局為提供民眾更多元的疫苗接種管道，本週持續加開Novavax疫苗社區接種站，擴大疫苗接種服務量能。7月13日周三下午2時至3時由湖口仁慈醫院在聖母診所旁廣場服務，名額300人。7月15日周五下午1時30分至3時30分由台大竹北生醫醫院在台大生醫竹北院區服務，名額500人。18歲以上符合資格均可接種，可與其他廠牌疫苗交替使用，請民眾線上預約。

縣長楊文科呼籲，設籍新竹縣滿65歲以上及原住民55歲以上的長者，在新竹縣新冠疫苗合約醫療院所、13鄉鎮市衛生所及社區接種站，施打任何廠牌疫苗，不論劑次，皆可領取1000元全聯禮券和2劑快篩試劑，請長者盡快完成疫苗接種，提升保護力。