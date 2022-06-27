不少新冠肺炎確診者快篩轉陰後，仍有長新冠的症狀，根據美國疾管署統計，長新冠的發生比率在10％～20％左右，目前國內新冠肺炎確診者有361萬多人，依此推估，國內約有35萬～70萬長新冠者，雖然政府有設置長新冠追蹤門診，但這是事後治療，尤其這些人當中，不少是年輕人，且不符合新冠抗病毒用藥條件，是否因未能即時用藥導致長新冠的比率升高？指揮中心應著手研究找出其間相關，必要時調整給藥標準，降低長新冠的發生。

新冠肺炎感染後遺症樣態多元，根據國內外研究及病例陸續發現，無論輕重症，甚至無症狀患者，都是有可能出現無力、呼吸喘、胸痛或胸悶、咳嗽、疲勞、腦霧、記憶力減退甚至失眠及焦慮等症狀，這些症狀可能持續數個月，也可能終其一生。

近來臨床門診發現有愈來愈多的長新冠患者，且有年輕化的趨勢，國內有多少長新冠患者？指揮中心在6月初記者會答稱僅超過百例左右，後來被醫師打臉表示自己門診就有好多位，隔天指揮中心即表示有700多位，凸顯指揮中心對於長新冠的忽視及不用心，依門診經驗來看，國內長新冠患者絕對不只這些，有更多長新冠患者忍受胸悶、疲勞、失眠未出來就醫。

長新冠不若中、重症來得急，需馬上處理，但其慢性化的症狀，長期下來勢必對健保醫療造成負擔，目前新冠肺炎抗病毒藥物包括輝瑞Paxlovid 及莫拉皮拉韋均規定65歲以上才能開立，但長新冠年輕患者不在少數，指揮中心有這個責任去釐清這個問題，是否因年輕患者未能即時用藥，導致長新冠患者增多？

令人憂心的是，目前65歲以下新冠肺炎患者無法取得抗病毒藥物，只能仰賴中藥清冠一號，但卻傳出，指揮中心有意限縮清冠一號公費給付對象，只有65歲以下及12歲以上才給付，如此一來，年輕新冠肺炎患者更無藥可用。

追究其背後原因，主要是預算爆掉，指揮中心一開始沒料到這波患者會多達300多萬人，清冠一號已吃掉1億2千萬，因而急修公費給付規定，問題是，政院編列8400億特別預算，後面又再追加，用來振興觀光、發各種補助，卻不願把預算留給台灣之光的清冠一號，實在令人費解，年輕確診者不應被忽視，若再加上無藥可用可能面臨長新冠威脅，的確需要指揮中心投以關愛的眼神。

（作者為前彰化醫師公會全聯會理事長）

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