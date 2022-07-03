據中央流行疫情指揮中心統計，我國至今已有逾350萬人確診新冠肺炎，確診新冠肺炎除了急性症狀外，還有包括注意力不集中、呼吸困難、心悸、疲勞或肌肉關節疼痛感染後徵候群，可能會影響工作能力，勞團呼籲，勞動部應與衛福部啟動長新冠對工作能力的研究，以利評估後續的影響。

台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎表示，今年3月前因為仍有疫調，因此若在職場染疫較容易認定為職業災害，但若在今年4月後則因不執行疫調，且環境因素與職場因素交雜，因此較難認定為職業災害，可能會有黑數。

工傷協會秘書長利梅菊說，由於勞工要申請職業災害認定，仍要透過事業單位申請，一旦申請職業傷病後，又可能因為實際費率等原因導致職業災害保險費率調高，且沒有疫調也難以認定勞工在何處、何時確診，或是部分勞工認為舉證困難而未申請，因此職業傷病勢必有黑數。

台北市醫師職業工會秘書徐維琪說，目前有部分的醫護人員要申請職業災害認定時，遭主管要求提出「未與他人群聚」、「未聚餐」等證明後，才能認定是職業災害，因此可能仍有部分黑數。

黃怡翎說，目前較常遇到的問題集中在染疫後的復工或長新冠後的協助，目前我國已有超過350萬人確診，建議勞動部應與衛福部合作就確診新冠肺炎後對工作能力影響研究，才不會只能就個案評估；利梅菊也建議，政府應做好新冠肺炎後續追蹤，才能瞭解對工作能力影響，未來在失能認定上也能有所依據。