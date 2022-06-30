外交部長吳釗燮確診 症狀曝光 09:102022/06/30 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 外交部長吳釗燮。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外交部長吳釗燮今日有輕微呼吸道症狀，經快篩檢測及醫師視訊問診，已經確診新冠肺炎(Covid-19)。 外交部表示，吳部長在居家隔離期間，仍會繼續處理公務。 DJ圓圓自揭確診後遺症 秀火辣身材示愛廖老大 南投婦有症狀居隔外出拿藥 健保卡一插竟確診 20萬飛了 37歲確診女解隔陰性竟狂咳5周 醫師揪元兇：不能輕忽 #吳釗燮 #確診 #症狀 #外交部長 #外交部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金門＋106 申請防疫理賠可下載數位健康聲明 16:502022/06/29 生活 中華男籃赴澳洲 阿提諾確診缺席 04:102022/06/29 運動天地 86歲老翁確診後跌倒送醫 搶救20天後不治 14:452022/06/29 社會 立委陳瑩媒介 台東確診基層棒球隊員免費領清冠一號 17:252022/06/29 生活 1歲童MIS-C重症 國內年紀最小個案 04:102022/06/29 生活新聞 台中長輩打第4劑 7／5至7日開47處優化快打站 04:102022/06/30 地方新聞 柯喊當總統 鄭運鵬反酸疫情算命仙 04:102022/06/28 政治要聞 苗栗＋1151 對照上周同期尖峰日確診數減少2成 14:052022/06/28 生活 碩士生確診痊癒後回台不配合隔離 聲請提審遭駁回 15:132022/06/29 社會 MIS-C發燒每次症狀都不一樣 出現這幾點要注意 13:502022/06/29 生活 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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