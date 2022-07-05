女星林真亦是模特兒出身，有凱達格蘭族的雷朗族血統，在電影《角頭2》中飾演「壞壞」古斌女友「美娜」演技吸睛，讓她突然獲得高討論度，而她開朗愛笑的性格也被封為「微笑女神」；林真亦5月中旬確診康復後，工作不斷，豈料又傳出再度確診，她也只能安慰自己「比第一次好太多了」。

5月份本土疫情高峰期，許多藝人紛紛中獎，林真亦當時也是快篩陽性的一人，她也透露病狀，從喉嚨微癢到乾痛、咳嗽、流鼻水和頭痛通通來，甚至連續七天頭痛，讓她身體很難受，甚至相當不好入睡，崩潰表示「感覺自己快瘋掉」；在隔離和治療後才康復，她也馬上開始忙碌工作行程，但才康復不到2個月，又傳出再度確診。

林真亦再度確診。(圖/ 摘自林真亦IG)

日前林真亦在IG限時動態發文，PO出一張快篩結果照，兩支篩劑分別標註7月1日和2日，兩天也都顯示2條線呈現陽性，讓她無奈地寫下「Again」；不過，她也安慰自己並和粉絲報平安，目前症狀比第一次中獎的時候好很多，只有喉嚨痛、癢、咳嗽和偶爾頭痛，「比起第一次好太多了」。

林真亦再度確診也令粉絲都很擔心跟不捨，湧入留言祝她早日康復；據悉，林真亦近期推出的寫真書《真心真亦Sincerely ♥Yuna》銷量超好，確定會舉辦簽書會，但一切都得等她身體復原，恢復健康，細節尚未公開。