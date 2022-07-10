亞培（Abbott）美國一間嬰兒配方奶粉工廠上個月再度關閉，加劇全國奶粉短缺問題之後，亞培今天告訴法新社，這間工廠已於7月1日重新開工。

這間位於密西根州史特爾吉斯（Sturgis）的工廠所生產的配方奶粉之前發生疑似汙染事件，導致兩名嬰兒在食用配方奶粉後喪生。商家召回商品並於2月關閉工廠。

工廠6月初復工，但數天後因水災再度停工，導致EleCare的低敏嬰兒配方奶粉交貨時間再度延後。

亞培發言人今天透過電子郵件告訴法新社：「我們於7月1日在史特爾吉斯恢復生產EleCare奶粉。」

這間工廠2月的停工，讓美國因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）相關供應、勞工問題而起的全國性嬰兒配方奶粉缺貨問題雪上加霜。

被控在這場嬰兒奶粉大缺貨危機因應速度過慢的拜登政府，緊急調派軍機從海外運輸數噸奶粉救急。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110710