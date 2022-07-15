正在全球各地大幅裁員的特斯拉（Tesla）汽車，最近在中國卻反向擴大招聘新員工，並同時加快推進上海超級工廠的產能。陸媒引述消息來源稱，特斯拉中國對社會公開招聘的職位超過700個，涵蓋研發、生產、銷售等各類崗位。

據《上海證券報》報導，6月初，特斯拉創始人馬斯克在一封發給特斯拉高層的郵件中表示他對經濟形勢「感覺非常糟糕」，需要裁員約10%，且暫停全球招聘。其中，業務涉及自動駕駛的美國加州聖馬特奧縣的特斯拉辦公室約200名員工同時被裁。7月14日，特斯拉人工智慧(AI)和自動駕駛Autopilot負責人安德烈．卡帕斯也宣佈離職。

報導指出，特斯拉的員工目前分佈在美國、中國、德國、新加坡等多個國家，總數超過10萬人。這10萬人中有近3萬人，是在過去一年新加入的。值得注意的是，特斯拉中國依然在大量招聘，崗位涵蓋了研發、生產、銷售等領域。

報導說，目前特斯拉官網顯示的742個公開招聘崗位中，生產直接相關的職位佔37.33%，其中智能生產職缺有196個。此外，特斯拉將「智能製造技師班長」列為單獨的職能項目，招聘職缺達81個。

在116個於校園進行招聘的職位中，智能製造職缺數量有33個；銷售/服務類也是特斯拉重點招聘的職能類型，相關崗位在社招和校招中的崗位數量分別為174個和25個，僅次於智能製造。

上海市蔣小姐表示，「有好幾個同事去了特斯拉工廠」，自己的先生原在上汽集團生產一線工作，身邊生產崗位的同事有一些已經跳槽去了位於臨港的特斯拉上海超級工廠。

月入上萬元（人民幣，下同）對特斯拉上海工廠的工人來說並不難。特斯拉上海工廠普工底薪分為5000元、6000元、7000元共3檔，每3個月發放一次季度獎金（底薪的1.5倍）。正常情況下，每個班次8小時，做4休2，加班按底薪的1.5倍計算。綜合下來月薪資在9000元左右，還會繳納「五險一金」，提供免費工作餐、免費班車及住宿等。有特斯拉一線員工表示，由於特斯拉上海工廠的自動化和智能水平高，勞動強度並不大。

根據大陸乘聯會公佈的6月數據，特斯拉中國的銷量為78906輛，同比增長138%。特斯拉6月在中國國內的交付量達到77938輛，為歷史新高，同比增長177%。特斯拉中國有關人士表示，儘管此前經歷了嚴峻挑戰，特斯拉上海超級工廠復工複產後還是反超此前的月銷表現紀錄。

有業內專家者表示，中國對特斯拉而言，既是重要的製造出口基地，本身也是巨大的新能源車消費市場，特斯拉在中國提升產能的願望非常強烈，即便全球部分地區裁員，在中國大批崗位也要保證和增加人手。