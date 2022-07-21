今年以來，虛擬貨幣比特幣的價格已經崩跌超過5成，特斯拉周三公布第二季財報時也透露，公司已在6月底前處分75%的比特幣資產，價值達9.36億美元（約新台幣280億），比特幣價格也在此事公開後持續走跌，目前約落在2.2萬美元左右。

Business Insider報導，特斯拉在2021年2月宣布對比特幣進行15億美元（約新台幣449億）的投資後，比特幣的價格進一步衝高，在11月初寫下6.7萬美元的新高價，而除了比特幣外，執行長馬斯克（Elon Musk）也公開表示，特斯拉依然持有狗狗幣。

然而今年以來，受到升息、經濟衰退等隱憂不斷浮現，比特幣價格出現大幅衰退，不僅重挫超過5成，還一度在7月初摔破2萬美元大關。而特斯拉的財報則顯示，他們在第二季脫手價值達9.36億美元的比特幣，已出清75%的比特幣資產。

截至6月底，特斯拉持有價值約2.18億美元（約新台幣65億）的數位資產，比第一季的12.6億美元（約新台幣376億）縮減不少，馬斯克坦言，疫情造成的封城導致不確定性升高，販賣比特幣是為了最大化公司持有的現金部位，不代表公司對比特幣的態度出現改變，公司也沒有賣掉狗狗幣。

虛擬貨幣資產分析師Josh Olszewicz則認為，此事會讓機構進場購買虛擬貨幣時，開始思考出現負面狀況的可能性，短期內會有較大的影響，特斯拉需要現金，所以有了這次的行動。