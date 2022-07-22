全球數位資產市場目前市值約1.2兆美元，與2021年總市值相比幾乎是腰斬，加密貨幣領頭羊比特幣價格，近月來在1.9萬至2.3萬美元間徘徊。擁有兩個虛擬貨幣交易平台、NFT創作平台的MaiCoin集團，統計近半年的客戶交易筆數不降反升，顯示即便數位資產價格震盪，參與市場的熱度持續看俏，反映出數位資產的普及足跡。

MaiCoin集團創辦人暨執行長劉世偉表示，依據過往資料統計，數位資產市場幾乎每四年為一個循環，今年市況呈現相對低谷的情勢，MaiCoin反而認為應該要主動出擊、開拓市場，因此再循台北八德商圈實體門市的成功經驗，在台中啟動實體門市二號店，規劃透過實體場域讓用戶提高對虛擬通貨的認識。

劉世偉指出，民眾對於數位資產的相關討論越見頻繁，與金管會的一項作法有關，即公布「已完成洗錢防制法令遵循聲明之虛擬通貨業者」名單，主流業者均在其中，交易平台業者也相繼提供法幣資金信託保管，提高民眾對數位資產的信任。

MaiCoin 信託保管銀行遠東商銀數位金融事業群副總戴松志表示，觀察市場狀況將明顯發現，現在除年輕人投入外，許多高資產族群，亦已將虛擬貨幣作為資產配置部位(Portfolio)。「長期看來，虛擬貨幣將有機會以穩健方式，讓更多民眾參與。」

遠銀與MaiCoin金流合作多年，戴松志說，一路以來看到MaiCoin的業務蓬勃發展，相信未來將有更深度合作，亦期許透過遠銀的參與，可以讓虛擬貨幣發展能更穩健。

數位資產管理平台Bincentive也共同參與台中實體門市二號店，將運用實體店為台灣中部客群授課及講座，提供一系列數位資產理財產品方案，在熊市中扎根客戶關係。