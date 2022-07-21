根據7月20日電動車製造商特斯拉（Tesla）公布的第二季財報顯示，電動汽車於本季出售了其持有的75%比特幣（BTC），已經冷颼颼的市場又被嚇了一跳。

特斯拉在季度報告中指出：「截至第二季度末，我們已將購買的大約75%比特幣轉換為法定貨幣，為我們的資產負債表增加了9.36億美元（近281億新台幣）的現金」 。根據財務報告，特斯拉的比特幣淨持有量連續三個季度相對穩定，但截至3月底，特斯拉帳面上的數位資產價值為12.61億美元，在清算之後，該公司現在仍持有2.18億美元的數位資產曝險部位（Digital Assets Exposure）。

據《Cointelegraph》報導，特斯拉去年2021年3月時出售了一部分的比特幣儲備，實現了1.28億美元（近38.4億新台幣）的淨利潤。當時特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）說，那次出售相當於特斯拉持有量的10%，是為了「證明比特幣作為在資產負債表上，具有流動性，可以作為現金的替代品（資產儲備）。」

不過，加密貨幣專家對特斯拉決定出售 75% 的比特幣，卻感到十分淡定，稱這是公司在經濟放緩期間改善現金流的一種相當典型的策略。這呼應了馬斯克視訊會議時所談到的：「特斯拉出售大量比特幣資產的原因在於，我們不確定中國的新冠肺炎封鎖何時才會緩解。因此對我們來說，最大化我們手上持有的現金很重要。」

馬斯克特別表示，這次出售比特幣「不應該被視為我們對比特幣的否定」，「我們保持開放態態度，未來肯定會增加的比特幣持有量。」