中國天氣網21日消息，受地面氣旋影響，昨天（7月20日）江蘇多地出現激烈強對流天氣，其中宿遷沭陽、連雲港灌南等地甚至遭遇龍捲風侵襲。龍捲風作為一種小尺度的天氣系統，生命短暫，但破壞力極強，說來就來，讓人避之不及。龍捲風有無規律可循？中國天氣網分析氣象大數據，揭祕中國強龍捲風春夏多發，七月最頻發；江蘇廣東最多；年均發生38個龍捲，2005年最多達75個。

中國天氣網稱，龍捲風破壞力極大，最強可刮飛汽車吹毀房屋，中心風力可達50-150米／秒，直徑一般在幾米到數百米之間。龍捲風生成和消失都迅速，常與雷暴、冰雹和暴雨等強對流天氣系統相伴出現，破壞力極強。按藤田級數，龍捲強度分為EF0級至EF5級6個等級，EF0級別最低，EF5為最高級別。

全球龍捲風主要出現在中緯度地區，北美、歐洲、俄羅斯、中國、日本及澳洲等地每年都會出現龍捲風，其中美國是龍捲風出現最多國家，記錄到的龍捲風平均每年有1141個（2000年至2020年平均），堪稱龍捲王國。

中國龍捲風主要發生在東部平原地區，長江中下游地區為多發區。根據大陸國家氣候中心1991年至2020年統計數據，中國平均每年有38個龍捲風，江蘇、廣東、湖北、安徽等省發生龍捲風次數較多，其中江蘇和廣東最多，年均龍捲風分別為4.8個和4.3個，湖北和安徽次之，都為2個。

中國春季和夏季為龍捲風多發季節，4月至8月龍捲風個數占全年的92％，其中7月占比最高，約占三成。從EF2級及以上的強龍捲髮生時間來看，也是7月最多。

根據《中國龍捲的時空分布》統計數據，1961年至2010年間，中國共出現了165次EF2級及以上的強龍捲，發生時間也主要集中在4月至8月，就單月看，7月最多，約占全年總數的28％，4月次之。

此外，不同地區出現龍捲風月份略有差異。華南多發月份為4月至5月，長江中下游地區4月和7月多發，華北地區6月至7月多發，東北地區多發時段為6月至8月，西南地區主要發生在7月至8月，西北地方7月多發龍捲風。

除季節差異外，強龍捲一天之內出沒的時間也有一定的規律，龍捲偏愛在午後出沒。

根據《中國龍捲的時空分布》統計的數據，1961年至2010年間，發生在12時至20時的強龍捲佔有時間記錄可查的強龍捲總數的70％，該時段高發是因為經過白天太陽輻射後，大氣層結不穩定，強對流天氣最易發生的時段，易促進龍捲天氣系統形成和加強。

除了午後的高發時段，強龍捲也時常在凌晨出沒。據統計，0時至2時也有10次強龍捲生成。上午時段強龍捲髮生較少，其中10時至12時最少，僅發生1次。

從年際變化來看，龍捲風發生的周期性也較為明顯。根據1991年至2020年記錄到的龍捲風數據統計，中國平均每年有38個龍捲風。二十世紀90年代中期至本世紀初發生龍捲風相對較多；二十世紀90年代初期以及2006年至2020年發生龍捲風相對較少。其中，2005年龍捲風個數最多，達75個，2020年最少，僅13個。

遇到龍捲風怎麼辦？第一，如果在家，務必遠離門窗和房屋周邊牆壁，躲到與龍捲風方向相反的牆壁或小房間內抱頭蹲下，地下室或半地下室是躲避龍捲風最安全的地方；

第二，在電桿倒、房屋塌緊急情況下，應及時切斷電源，防止電擊人體或引起火災；

第三，在野外遇龍捲風時，應就近尋找低窪地伏於地面，但要遠離大樹、電線桿、看板、圍牆等，以免被砸、被壓或發生觸電事故；

第四，乘坐汽車外出遇到龍捲風時，應開車向相反方向躲避，或立即離開汽車，到低窪地躲避。