西方媒體與政客過去多半不願正面看待中國的崛起，認為中國高速的經濟成長只是因為處於經濟發展初期，而且中國的體制無法讓經濟維持長期穩定的發展，遲早要崩潰。等到2010年中國GDP超越日本成為世界第二大經濟體時，西方媒體仍充滿了質疑與不屑。他們認為中國只是頂著開發中國家的帽子占了已開發國家的便宜，利用保護、補貼甚至剽竊的手段，加上低廉的勞力與對環保的漠視，才得以成為世界工廠。中國人均GDP仍低，科技創新能力不高，在國際上軍事與政治的影響力有限，中國不可能主導世界格局，更不足畏懼。

預見中國崛起的先知

的確，十餘年前，西方瞧不起中國的實力與前景，卻又不時把中國威脅論放在嘴邊，少有人認真去理解、觀察及思考中國崛起的現實與對於西方的意義。唯澳洲前總理陸克文，由於深厚的中文素養以及親身的體驗，而成為少數西方政客中能深刻體會中國崛起並提醒西方正視此一事實者。陸克文曾回憶他在上海任代理總領事時，當時上海市長朱鎔基跟他介紹浦東經濟開發區的規畫。他看向黃浦江空無一物的對岸，心想朱鎔基在痴人說夢。數十年過去，他見證了中國不僅是經濟，而且是全方面的發展。早在十年前他就發表過文章中指出，中國已經準備好了自己的國際戰略，西方國家卻毫無舉措。

十餘年過去，西方並未聽見陸克文的提醒，更未能理解其意義並找出應對之道。英國前首相布萊爾日前在倫敦的一場演說中指出，烏克蘭戰爭讓中國與俄羅斯的合作更為緊密，中國將上升成為超級大國，西方的主導地位即將結束。他認為，本世紀最大的地緣政治變化將來自中國，而不是俄羅斯。中國不是蘇聯，以中國的體量與實力成為超級大國是自然且合理的。中國的經濟預計在十年內超越美國，並在人工智慧、再生醫學和導電聚合物等一些21世紀技術方面處於領先地位。他說：「我們正在走向西方政治和經濟主導地位的終結。」

布萊爾看出，烏克蘭戰爭帶來的西方團結只是表象，反而照射出西方勢力的落日餘暉。但是這不是因為中國與俄羅斯的戰略接近，更不是中國企圖取代西方主導世界。西方的沒落出在對外缺乏節制的野心與傲慢，對內處理社會矛盾的無能。這是西方政客不願意面對的真相，連帶也無法正確理解中國崛起的意義，自然更找不出正確的應對方法，如今應對之策就是回到軍事對抗。

勿走回冷戰對抗老路

布萊爾雖然看到中國的崛起，並且足以挑戰西方的主導地位。但是他想到的對策是和拜登一樣用過時的劇本，對中國發動新冷戰，期待中國輸掉新冷戰，落入蘇聯一樣的命運。布萊爾在演說中提倡西方國家團結起來，發展一致的策略來應對中國崛起。他呼籲西方國家增加國防開支，保持軍事優勢。他想用舊把式去面對更強大的新敵人，這不只是自相矛盾，更是缺乏謀略與智慧。

澳洲前總理陸克文出版的新書《一場可避免的戰爭》就表現出相當的智慧與洞察力。他指出，中國的崛起不是要與西方爭霸，而是要擺脫過去200年的衰弱與恥辱，是要復興民族的傳統地位與光榮。在經濟上，要在2035年的GDP達到中等發達國家的水平；在政治上，要實現國家統一、領土完整。他認為西方把中國當成敵人只會讓中國與西方進入敵意螺旋，走上對抗。反而忽略西方可以在許多全球威脅性議題，如氣候變化、抗疫、全球經濟復甦、金融穩定、核軍備控制，人工智慧戰爭等與中國建立合作關係。

陸克文指出一條與布萊爾完全不同的思考面向與路徑，值得西方國家深思。敵意與對抗只會帶來更多災難，西方如果只想用軍事力量維持主導地位，只會加速沒落。西方國家應拋棄冷戰思維，與中國合作，善盡富國、大國的責任，共同面對全人類的危機，西方國家才能繼續保有令人信服的領導地位。