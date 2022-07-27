Fed大幅升息抑制通膨，經濟衰退的預期風險上升。美國Q1實質GDP成長年率下修至1.6%，創2年來最差表現，市場預估Q2可能會進一步萎縮。總統拜登（Joe Biden）表示，雖然有跡象表明經濟正連續2個季度衰退，「但我不擔心經濟會衰退，願上帝保佑，美國不會陷入衰退」。

美國今年Q1實質GDP年成長率由初值的1.4%下修至1.6%，市場預期Fed將持續大幅升息，亞特蘭大聯邦準備銀行GDPNow預估數據顯示，美國Q2實質GDP將萎縮2.1%，呈連續2個季度下滑。

福斯新聞報導，正從新冠肺炎恢復的拜登被問及，是否擔心美國經濟衰退，他回答，「依我看，我們並沒有陷入衰退，失業率仍在3.6%的歷史低位」。

拜登續指，仍能發現人們留在美國投資，「我們希望看到經濟從快速成長到穩定成長，也因此會看見一些經濟下滑」、「但我認為我們不會，願上帝保佑，我認為我們不會經濟衰退」。

報導指出，經濟衰退的定義是指經濟連續兩個季度呈現減少，但在美國官方機構看來，連兩個季度衰退也未必是衰退。白宮經濟顧問委員會表示，雖然部分人認為實質GDP連2季度下滑已構成衰退，但這既不是官方定義，也並非經濟學家評估商業周期狀態的方式。

白宮經濟顧問委員會援引美國全國經濟研究所（NBER）數據指出，美國從疫情以來有著強勁的經濟表現，並在今年上半年持續擴張；雖然NBER預估第二季GDP呈負值，但他們認為美國可能仍未陷入衰退，「根據數據，即使第二季度GDP真的下滑，也無法表明經濟陷入衰退」。