中國最大電動車製造商比亞迪（BYD）21日宣布，明年起進軍日本市場。

據朝日電視台報導，在今年上半年的電動車等銷售數量上，比亞迪超越美國特斯拉（Tesla）成為世界第一，是中國最大的製造商。比亞迪原本從事手機電池的開發，自2009年開始生產電動車，以低價與續航力為賣點，銷售數字大幅成長。

比亞迪將從明年1月起進軍日本市場，推出運動型多用途車（SUV）等3種車型。在半導體不足等影響下價格未定，但比亞迪表示，將會以相當好入手的價格推出。