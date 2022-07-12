疫情趨緩，隨著暑假到來，國內旅遊商機也連帶增長。新北市府聯手轄內觀光工廠及產業文化館，推出「趣遊新北揪工廠－2022新北觀光工廠輕旅行」活動，提供一日、二日遊程，其中「山海星級二日遊」行程推出超殺優惠，包吃包住包接送只要2999元，13日起開放報名，希望藉此提振觀光收益。

新北市副市長謝政達表示，新北市觀光工廠和產業文化館近2年來艱困經營，為了加速振興經濟，經發局、觀旅局與觀旅局共同規畫「趣遊新北揪工廠」，串連觀光工廠、特色商圈以及青春山海線與府中舊城等特色景點，讓遊客暢遊新北。另外，活動也納入國中小的多元職業試探教育場域，利用觀光工廠的產學經驗，讓取得教育場域認證的廠家，帶領學生貼近實務、探索職涯。

經發局長何怡明說，新北觀光工廠輕旅行的699元「人文體驗一日遊」，將帶領遊客前往三芝美式西部莊園，與小馬近距離接觸，並前往古蹟林本源園邸參與變裝遊園，還會到永和中興街、中和新華街體驗韓風、緬甸文化，配合2家觀光工廠旅遊體驗，絕對值回票價。

另外，廣受民眾期待的「山海星級二日遊」也再度回歸，民眾只要花費2999元就能包辦觀光工廠體驗行程、造訪茶鄉農園、走讀古蹟探索美景，更能入住4星級酒店，包山包海看美景，相當實惠。

何怡明表示，民眾7月19日至10月30日到訪新北觀光工廠，消費滿300元就送觀光工廠童趣小磁鐵，還可加碼抽出Dyson無線吸塵器、AirPods等多項好禮，若在來趣新北金發局臉書「我與觀光工廠的小時光」系列貼文，分享到訪觀光工廠的照片，每周都有機會抽中全家卡500元。

新北市產業觀光促進發展協會理事長洪啟峰表示，新北觀光工廠4月份幾乎沒有客人上門，受疫情影響團客大減，散客也難以支撐營運，多靠著生產線銷售支撐營運，市府首度與觀光工廠、商圈等單位推出輕旅行活動，相信可以創造互利多贏的機會。

除了推出輕旅行活動，經發局與觀旅局也計畫在7月15日至18日在台北世貿中心展覽一館的夏季旅展，推出新北觀光工廠限定優惠，現場有低於8折超殺優惠，另外自由行旅客15日起，若入住淡水將捷金鬱金香酒店、福容大飯店淡水漁人碼頭店及轄內合法旅館或民宿，只要出示相關住宿證明，就可享有觀光工廠優惠入場或門票折抵優惠。