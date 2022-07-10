黃奕儒Ezu昨晚於CORNER MAX大角落多功能展演館舉辦OPPO黃奕儒Ezu《青空》演唱會，現場門票完售吸引千名粉絲，黃奕儒難掩興奮之情：「距離上一次的專場已經有好一段時間，這中間又有疫情的影響，因此格外珍惜能夠面對面見到歌迷們的機會，的確有幾分緊張，但更多的感覺來自又能夠跟大家聚在一起的期待感。」面對台下粉絲尖叫聲不斷，他打趣喊話：「是放暑假了，家裡沒大人是不是！」

黃奕儒事前為歌單傷透腦，除了新歌《美好年代》、《怎麼又想你了》、經典歌《十字路口》、日文歌《乾燥花》等近20首好歌，透過音樂傳遞溫暖力量，他說道：「希望大家都可以在不同的歌曲下有不同的心情感觸，可以笑可以哭，也可以感覺心中的悲傷被撫慰，也可以有暖心滋養的感受，帶著滿滿的收穫回家。」

麋先生樂團的聖皓擔任嘉賓助陣，2人各自挑選了彼此歌曲，合唱《長成什麼樣子算愛情》與《擁有你的青春不遺憾》限定男男版本，彩蛋演出引來台下尖叫聲破表，黃奕儒形容：「和聖皓的合作是我自己一直期待已久的，我本身就是麋先生的鐵粉，他們的歌一直都在我的播放清單裡，這次可以合作是美夢成真。」

2人在想法交流、合唱默契都超級順暢，很短的時間就完成練團，他笑稱：「可能是土象星座與生俱來的默契吧。」聖皓則稱讚，「奕儒粉絲好像都被訓練過，他們尖叫聲會穿透、不絕於耳，很開心今天能來玩！得知奕儒開唱前都足不出戶來避免確診風險，就是為了要唱歌給你們聽，真的很用心很努力。」

黃奕儒在演唱《讓我擁抱所有的悲傷》時，也感性分享：「生活在這時代不是一件簡單的事情，希望這首歌可以理解你、陪伴你。」全場以手機螢光海應援。昨晚黃奕儒的家人好友都到場力挺，五月天送花籃祝賀演唱會成功，陳明珠、蕭秉治、麋先生吉他手喆安、琳誼、Ray黃霆睿等到場支持。