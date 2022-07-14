大陸演藝圈競爭激烈，娛樂公司「嘉行傳媒」旗下擁有不少高人氣明星，當紅一線女王楊冪不僅是嘉行最大招牌，也持有公司股份。日前，男星張彬彬宣布不再與嘉行傳媒續約，正式結束和嘉行的合作關係。怎料消息一出，也讓跟張彬彬同公司的人氣女星，迪麗熱巴的合約問題跟著再次被提出，引起網友討論。

大陸男星張彬彬近日在微博發文表示，與合作10年的公司嘉行傳媒不再續約，「相伴10年，一路同行，感恩嘉行傳媒一直以來對我的愛護和栽培，也謝謝你們在我說男孩長大了，想出去闖一闖的時候，支持尊重我的選擇，以後我會常回嘉看看，也相信我們都會越來越好。」感謝前公司陪伴的同時，他也承諾未來會不忘初心，繼續努力為大家帶來更好的作品。隨著張彬彬離開嘉行傳媒，同為嘉行旗下藝人的迪麗熱巴合約問題也再度被網友提及。一部分粉絲希望她能離開公司，自主擁有資源，相關話題在網路上引起不少關注。

女星迪麗熱巴外型美麗動人，這些年來她全力發展事業，出演《三生三世十里桃花》、《烈火如歌》、《三生三世枕上書》、《你是我的榮耀》等熱門影視劇，圈粉無數大受歡迎，在演藝圈坐擁超高人氣。事實上，有關她與嘉行的合約問題已經不是第一次被外界討論。據陸媒報導，有些粉絲不滿嘉行傳媒過度營銷迪麗熱巴，迪麗熱巴在2018年以《漂亮的李慧珍》奪下「金鷹獎」視后寶座，事後演技卻遭質疑，迎來鋪天蓋地的批評聲浪，部分粉絲因此認為公司沒有為她做出完整的事業規劃，公關能力也不足，甚至導致後來她在2019年有將近8個月的時間沒戲可拍。

奪得金鷹視后後，迪麗熱巴有一段時間沒有戲劇邀約，頻頻接拍綜藝節目，對此，她曾表示：「沒有拍戲的七、八個月時間，也會想原來其實我能選擇的很少。大的劇本他們（公司）是會先進行一次篩選，但最近其實是沒有的，就是沒有什麼太好的。」此外，迪麗熱巴也曾說過想拍攝文藝片，不過公司為她接拍的作品仍是以商業片為主，這些都令部分粉絲認為嘉行傳媒的考量，與迪麗熱巴本人的想法並不相符，耽誤到她的事業發展，希望她能趕快離開公司，找到一個能幫助她、不受限制的工作團隊。

迪麗熱巴身為演藝圈頂流女星，合約問題每過一陣子就會被外界提出來討論，先前網上更傳出她與嘉行傳媒簽了長達15年的合約，若從2013年算起，要到2028年迪麗熱巴36歲時合約才會結束，但經紀公司未回覆消息。