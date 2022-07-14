擁有精緻五官和魔鬼身材的大陸女神迪麗熱巴，出道後人氣居高不下，憑著精湛演技和高親和力晉升頂流花旦，今(14日)她出席品牌活動時，穿著一襲白色斜肩洋裝，頭髮用藍色髮帶編成側邊辮子，仙氣十足美貌讓網友都驚艷不已。

迪麗熱巴今在成都出席品牌活動，穿著斜肩洋裝的她，露出胸前大片春光，下身開高衩到大腿，走路時一雙美腿若隱若現，搭上側邊辮子的造型，舉手投足間仙氣滿滿，宛如女神下凡。

路人鏡頭下的迪麗熱巴。(圖／取自微博)

迪麗熱巴沒美顏濾鏡下狀態依舊能打。(圖／取自微博)

而網路上也有不少她未修過的生圖和沒美顏濾鏡的原相機圖，可看到她狀態極好，皮膚白到發光，身材也是凹凸有致，完全零死角美顏，讓網友都激動直呼「今天我為迪麗熱巴癡狂」、「美神降臨了」、「沒有喝酒我已經微醺了」、「救命，她好美，這是仙女吧」。

迪麗熱巴擁有零死角精緻美顏和凹凸有致火辣身材，與古力娜扎、佟麗婭、麥迪娜獲封「新疆四美」，除了盛世美顏外，演技精湛的她，個性親和不做作，讓她圈粉無數，穩坐電視劇流量女王寶座，上月剛過30歲生日的她，依舊保有少女般外貌，令人稱羨不已。