大陸流量女王楊冪，不僅擁有精緻五官、凹凸有致的火辣身材，演技精湛的她，更曾多出不少叫好又叫座的影視作品，受到大批海內外粉絲的喜愛，她也因火紅的人氣使廣告、代言不間斷。不過，近日楊冪卻被粉絲發現，上節目時竟將身上的牌子全用ok蹦貼起來，真實原因曝光也讓網友忍不住大讚「她實在太可愛」。

近日楊冪一如往常的參加綜藝節目的外景錄製時，被眼尖的網友發現她頭上戴的墨鏡、身上背的包包以及腳上所穿的鞋子，只要有LOGO的地方全被她用ok蹦或是透氣貼紙遮住，接著還看到楊冪拿起手機當鏡子大剌剌的在一旁補妝，超接地氣的私下真實模樣，立刻引起網友熱烈討論。

後來有網友跳出來解釋，楊冪身上的行頭皆來自各大精品，而被封為「帶貨女王」的她，只要是她穿過的單品幾乎都會造成搶購風潮，但由於不是節目贊助商所提供的商品，製作單位事後只能後製的方式，將她身上有露出LOGO的商品全遮掉，是個不小的工程，而楊冪為了避免造成節目製作組的麻煩，便在開拍前就自行將LOGO全遮掉。

而楊冪貼心又可愛的舉動，也引來網友紛紛留言「這雨鞋不遮也知道是哪個牌子」、「大冪冪真是可愛」、「我喜歡她的包」、「香奈兒雖然不需要打廣告，但get楊冪同款就是變相宣傳」、「一樣的雨鞋，多個標價格就天壤之别」。