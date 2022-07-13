前TVB花旦楊秀惠，2020年提早解約後，就專心發展美容生意和照顧家庭，並開設線上學院，教大家如何經營電商，成為新一代的商界女强人。

楊秀惠2013年投資逾百萬開設「楊秀惠美妝店」，短短5年營業額就超過港幣1億元，業務範圍更擴及新加坡、馬來西亞、澳門等地區，而疫情期間，她見到身邊不少朋友生意都大受影響，她也拍片分享創業經歷，更開設線上創業課程，儼然成為商業女強人。

2019年她與圈外男友在海外秘婚，同年在香港和馬來西亞辦理結婚登記，目前育有2女，她也在2020年選擇提早和TVB解約，並專心發展美容生意和照顧家庭。

而楊秀惠離開無線台後，從千萬港幣豪宅搬到海景複合式豪宅，常可看到她以豪宅的長樓梯當背景開直播，還會在背山面海的陽台吃早餐、招待朋友，而她擁有價值超過百萬的名牌包，可見她的生活相當奢華。

楊秀惠是馬來西亞人，曾參加「馬來西亞華裔小姐競選」，奪得冠軍，更同時獲得「最上鏡小姐」、「完美體態小姐」、「清新可人小姐」和「優雅小姐」等5獎，隔年她參選「2004年國際華裔小姐」，雖然最後在五強止步，仍和無線台簽約成功出道。