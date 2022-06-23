大陸流量女神楊冪擁有甜美臉蛋和性感身材，從出道以來話題不斷，帶貨能力超強，是各大品牌和劇組青睞的對象。日前楊冪參加綜藝節目，網上有粉絲認為節目組剪出的成片中，楊冪的鏡頭和其他人比較起來有些略少，讓粉絲為她抱不平，而有網友注意到，楊冪的髮際線似乎又高了一點，引起網友討論。

節目中楊冪一早起床，還沒有時間化妝，因此素顏面對鏡頭，她穿著白色短版運動內衣和格紋褲入鏡，好身材不藏私，頭上戴著一頂黑色鴨舌帽，她隨後將帽子掀起來整理，卻被發現額頭上方髮量略顯稀疏，甚至可以看到頭髮之間的分線，形成非常明顯的高低不一，被懷疑是不是更禿了。

過去楊冪在拍攝《三生三世十里桃花》時，劇中髮型就曾被吐槽，該劇請到香港的美術指導張叔平，慣有造型特色是「梳平」，經手造型大多會梳成高馬尾，且貼頭皮，楊冪先前曾表示戴古裝頭套很容易脫髮，被吐槽後也放話：「我是一個禁不起批評的人，如果你們批評我……我就去植髮！」

楊冪時常對自己的黑料自嘲，在脫口秀綜藝上曾拿髮際線開玩笑，透露選秀節目《乘風破浪的姐姐》曾經邀請她，但因為種種因素就沒有去，笑稱觀眾都想看女藝人表演薅頭髮（拔頭髮之意），如果去的話可能撐不下幾期，大方態度獲得許多粉絲狂讚。