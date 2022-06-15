當年奪下「馬來西亞小姐」后冠並角逐世界小姐榮譽的楊紫瓊，以選美佳麗身分出道，自小學習芭蕾專業的她，很快找到擅長的戲路，成了如今聞名全球的「功夫皇后」，近期楊紫瓊接受媒體採訪，公開化妝過程，卻被網友虧以為看到台灣女星楊繡惠。

近日楊紫瓊接受《Vogue Taiwan》的採訪，過程中紀錄楊紫瓊從素顏到完妝的變化，楊紫瓊為了參加第一屆Gold Gala做準備，這是一場歷史性聚會，參加者有亞太精英、領袖和知名人士，是每年最具有影響力的表彰典禮。楊紫瓊一開始穿著黑白兩色的家居服，戴著粗框眼鏡，頭髮很隨意的綁成辮子，素顏的模樣看起來很親切，影片中她有專門的造型團隊，近距離拍攝時能清楚看見楊紫瓊臉上的皺紋，經過時間沉澱，楊紫瓊依然保有女神風範，氣質優雅。

不少網友被楊紫瓊的狀態驚艷，就算有皺紋，她照樣美得驚人，穿上粉色晚禮服從樓梯上緩緩走下時，神態迷人。就連女星房思瑜都誇「好美」，粉絲們直誇「還是那麼美，氣質出眾」、「自然老去，雍容華貴」、「優雅永不過時」、「紫瓊姐一直都這麽優雅」，不過也有網友歪樓，提起另外一位女明星「想說是（繡惠姐楊繡惠）～」

而最近她的新片《媽的多重宇宙》票房開紅盤，讓她再紅一波，外界也見證她寶刀未老，是集實力派演技與武打功力於一身的超級巨星。