國際知名影星楊紫瓊近期除了在電影《媽的多重宇宙》中，再度展現細膩演技而獲得高度評價、創下驚人的票房外，也將再推出以台灣黑幫為背景的黑色喜劇《The Brothers Sun》，令粉絲相當期待。不過，劇中除了楊紫瓊受到矚目，男主角錢裕揚（Justin Chien） 也備受關注，因為他不僅來自台灣，還是前監察院院長錢復的長孫，驚人的身世背景引起熱烈討論。

由Netflix製作的黑色喜劇《The Brothers Sun》，故事內容主要描述來自台北孫氏黑幫大老的長子「Charles Sun」，從小就在台灣幫派中被培養成為一個冷酷無情的殺手，當父親遭神秘人士槍殺後，他決心前往洛杉磯保護媽媽和弟弟，但他又不想要家人捲入複雜的生活環境中，因此發生一連串驚奇的故事。劇情相當緊湊又刺激，使影集尚未推出就已掀起話題，預計將於2023年正式上檔。

而在劇中飾演男主角的台灣新秀錢裕揚，擁有精緻又深邃的五官，與高挑又結實的迷人身材，過去曾在多部舞台劇、廣告、電影中演出，但大多都是配角的角色，沒想到這次終於可以在《The Brothers Sun》中獨挑大樑、嶄露頭角。而錢裕揚不僅外型亮眼，驚人的家世背景也備受矚目，除了爺爺是前監察院院長錢復外，爸爸還是金融家錢國維先生，不過對於家世他則相當低調，除了感謝製作團隊的賞識，讓他與大明星楊紫瓊有機會合作外，也十分感謝朋友、家人及女友的支持。