新冠肺炎疫情自爆發至今，已經超過2年，而面對病毒不斷變異，全球仍籠罩在危機之中，歐美確診數仍居高不下，如今各國多走向與病毒共存的局面，而60歲「功夫皇后」楊紫瓊正是宣傳新片的時期，日前公開自己不幸確診的消息，只能暫時停工，近日她恢復健康，重返工作崗位，被發現被病毒折磨得厲害，消瘦了許多。

楊紫瓊日前原本開心推出新片《媽的多重宇宙》，正當要跑宣傳時，卻於3月底不幸宣布確診新冠肺炎，只能忍痛缺席於洛杉磯舉辦的首映會，她也在社群貼出近況照，只見楊紫瓊失去往日活力，病懨懨躺在床上，吐露人生就是苦樂參半，「我跳進了新冠肺炎的『多元宇宙』，相信你們都知道，我有多想跟你們在一起」。

楊紫瓊自新冠確診中痊癒後首度露面，整個人暴瘦，看上去有些憔悴。(達志提供)

如今經過充分休息，楊紫瓊已從新冠中痊癒，可以出關自由活動，本月7日，是她恢復健康後首度現身，到NBC電視台上節目為新片宣傳，走紅毯時不意外被各家媒體包圍，楊紫瓊戴著黑色口罩，但仍看得出來她盡可能保持愉快笑容，還熱情作出飛吻等動作，證明自己很好。

楊紫瓊當天穿著一身鮮黃色褲裝，腳上踩著黑色魚口高跟鞋，明明是相當顯胖的顏色，但她看上去反倒比先前更纖細一些，可說養病這段期間暴瘦了一波，且臉色不佳，膚色顯得蠟黃，整個人看上去頗憔悴，且動作上還有些步履蹣跚，但這可能不是確診新冠的後遺症，而是長期穿高跟鞋導致拇指外翻，腳痛所以動作不靈巧。