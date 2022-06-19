2016年參加大陸節目《Hello女神》走紅的女星貝依霖，擁有一雙水汪汪大眼睛與火辣身材，被大陸網友封為新一代女神，她先前跟上潮流，推出寫真NFT造成搶購潮，人氣相當高，而人紅是非多，貝依霖吐露先前遭男性網友言語性騷擾，氣得她公布截圖，甚至爆粗口寫下長文回罵。

香港「性感女神」貝依霖不但外型惹火亮眼，也不吝於曬辣照展露身材，雖然因此迅速積累人氣，但也引來了心懷歹意的噁男，貝依霖日前在IG公開私訊截圖，是與一名男網友的對話，對方自12月開始私訊她，言詞輕薄，明顯是性騷擾。

只見對話中，該噁男越講越誇張，竟然最後直接對貝依霖說出「我想跟妳做」、「跟我做愛」等字眼，言詞極盡露骨，也會回覆她的限時動態，說她「好變態」，讓貝依霖看了忍無可忍反擊，氣炸反問：「你還知道變態，你就不變態嗎？？？？」。

就在貝依霖選擇不再隱忍，公開了對方的私訊截圖後，該網友主動來跟她道歉，但似乎不是真心，說完抱歉又反過來指責她：「我只是講一下而已，看妳沒看訊息，所以才亂講話，妳真心生氣可以私訊我」，讓貝依霖更加生氣，震怒爆粗口表示，要怪應該要怪他隨便就傳這種訊息給別人，「下次說話前用你的小豬腦想清楚！不用我說，我他X的不會想跟大家Sex」。