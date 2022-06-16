香港40歲女星莊韻澄Xenia外型美豔性感，又擁有火辣E級好身材，社群經常曬出她的時尚養眼辣照，吸引超過15萬人追蹤，然而莊韻澄不只拍照尺度大膽無禁忌，2年前認愛1個月圈外男友呂成忠Joe，竟就火速直接登記完婚，後來才迎接第1胎寶寶「波子」出世，近日她接著宣布懷上第2胎過上幸福生活。

根據《頭條日報》報導，即將組成1家4口的莊韻澄，投資設立美容院，主打人工推胸療程，親自拍片當模特體驗推胸服務，稱可藉此疏通乳腺淋巴及瘦身減肥，可見她的E級弧線被推到腫漲的極限，罩杯因此升級不少，無奈老公滿意她的大小，竟引來諸多男粉絲爆粗口瘋狂騷擾她，另她不勝其擾。

許多痴漢民眾踴躍對她傳訊息，造成莊韻澄日常生活困擾，像是「我來幫妳推胸啦」、「好羨慕我老公」、「做不做男性其他『療程』」、「妳的胸真的好大啊」、「好大隻奶」等私訊留言，有些字眼甚至難聽到不堪入耳。她說本身不會特地去理會，只是這些鍵盤戰士發言，常常令老公聽了都會非常生氣。

事實上，莊韻澄因疫情影響無戲可接，而她小5歲老公Joe先前失業又破產，甚至在外欠下200萬港元債務。不過莊韻澄並未因此嫌棄老公Joe，反倒力挺表態早已知曉財務可能有狀況，還乾脆要老公當她經紀人打理演藝工作。如今最苦一段日子已經過去，會遇到癡漢騷擾只能算相對的小事了。