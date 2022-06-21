昔日富翁格拉辛(David Glasheen)經歷1987年股市崩盤，一夕間從百億身價跌至一無所有，與前妻離婚後，毅然決然帶著1隻愛犬和2個美女假人移居澳洲周圍一座無人島。再過2年就要邁入80歲的他，近期身體開始出現一連串警訊，越來越不堪負荷，恐怕得忍痛結束這趟長達25年的孤島生活。

昔日富翁格拉辛(David Glasheen)經帶著1隻愛犬和2個美女假人移居澳洲周圍一座無人島。

根據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，78歲的格拉辛過去是人人稱羨的億萬富翁，1987年遭遇「黑色星期一」股災，全球股市暴跌，隨之而來經濟大蕭條，他瞬間所有財富憑空蒸發，最終搞得妻離子散。失去所有的他便帶著1隻愛犬(Zeddie)和2個美女假模特兒搬到黃金海岸附近約克角半島 (Cape York)一處無人島，過著長達25年與世無爭的生活。

Millionaire Castaway David Glasheen reveals his top tips for living in isolation https://t.co/Ou6zcb4mpG pic.twitter.com/4kmvlFZ2El — Hostel Obispo (@hostelobispo) April 23, 2020

儘管日復一日過著遠離塵囂的生活，也順利逃過新冠疫情肆虐，口罩、酒精根本不曾出現在家裡，他坦承自己依然有關注時事，談到俄烏戰爭時，表示「一切都是男人的問題」，還因此力促廣大女性朋友掌權以防止男人互相殘殺。

格拉辛向俄國總統喊話，「希望他能夠意識到自己的失敗…」除此之外，他還有感而發，「願我從未到過這座城市，只希望我出生在灌木叢中。」

格拉辛德也在2019年初了生平第一本書，無人島上的生存之道莫過於「知足」，還為讀者列了一份基本物資清單，包括能用的手電筒、牙膏牙刷、幾本書、泳衣等等。總之視一切雲淡風輕，白天釣魚、晚上編織，便是他的幸福理念。