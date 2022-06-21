昔日富翁格拉辛(David Glasheen)經歷1987年股市崩盤，一夕間從百億身價跌至一無所有，與前妻離婚後，毅然決然帶著1隻愛犬和2個美女假人移居澳洲周圍一座無人島。再過2年就要邁入80歲的他，近期身體開始出現一連串警訊，越來越不堪負荷，恐怕得忍痛結束這趟長達25年的孤島生活。
根據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，78歲的格拉辛過去是人人稱羨的億萬富翁，1987年遭遇「黑色星期一」股災，全球股市暴跌，隨之而來經濟大蕭條，他瞬間所有財富憑空蒸發，最終搞得妻離子散。失去所有的他便帶著1隻愛犬(Zeddie)和2個美女假模特兒搬到黃金海岸附近約克角半島 (Cape York)一處無人島，過著長達25年與世無爭的生活。
儘管日復一日過著遠離塵囂的生活，也順利逃過新冠疫情肆虐，口罩、酒精根本不曾出現在家裡，他坦承自己依然有關注時事，談到俄烏戰爭時，表示「一切都是男人的問題」，還因此力促廣大女性朋友掌權以防止男人互相殘殺。
格拉辛向俄國總統喊話，「希望他能夠意識到自己的失敗…」除此之外，他還有感而發，「願我從未到過這座城市，只希望我出生在灌木叢中。」
格拉辛德也在2019年初了生平第一本書，無人島上的生存之道莫過於「知足」，還為讀者列了一份基本物資清單，包括能用的手電筒、牙膏牙刷、幾本書、泳衣等等。總之視一切雲淡風輕，白天釣魚、晚上編織，便是他的幸福理念。
文章來源：End of the castaway dream? Australian stockbroker who moved to private island after losing his riches and divorcing his wife in 1997 admits that he may need 'some help' and invites people to join him as he nears 80
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