民眾黨桃園市長參選人賴香伶騎步走第二站今前往大溪區，由同黨市議員參選人徐慈檉帶領，盼以綠色行腳方式，認識大溪文化。針對新竹市長林智堅昨提醒民眾黨立委高虹安與賴香伶，應思考是否帶職參選，別寄生國家資源，賴回應「別把自己的問題用別人轉移焦點」。

賴香伶今走訪大溪指出，大溪是文化古城之一，若有年輕人參政，能把年輕世代的想法注入老城，讓文化延續，也期待推動綠色行腳帶動觀光，避免交通壅塞到市區內。她提出政策概念，盼大溪能帶動桃園觀光願景，從深度的輕旅行，到年輕人返鄉創業或就業，都相當重要。

徐慈檉則表示，他具有文化背景，希望能為大溪帶來更多文化建設，在轉型方面不要做一般的觀光，以文化角度來轉型更能呈現在地特色。

對於林智堅昨提醒民眾黨，無論是賴香伶選桃園市長，或未來高虹安要選新竹市長，都應思考是否帶職參選，別寄生台北市和國家資源。賴回應，林之前說不選，現在勢必要辭職遷戶籍參選，「自己的問題，不需用別人狀況幫自己解釋」，立委與市長為不同層級的角色，她秉持選民服務不打烊，繼續擔任解決問題的角色，喊話林大可不必把自己的問題，用別人來轉移焦點。