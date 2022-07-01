新竹市長林智堅上周接受徵召出戰桃園市長選舉，在接受網路節目專訪時直言，民眾黨批評他是「落跑市長」是政治操弄，他也認為「對手對自己的攻擊，在自己身上留下傷痕，那是勳章，怎麼會是標籤？」台灣民眾黨桃園市長參選人賴香伶今(1)日在臉書談及4年前在北市勞動局長室遭攻擊的往事，問林智堅，「是誰給你傷痕？誰又賦予你什麼勳章呢？」

賴香伶在臉書表示，她看到朋友傳來新聞「落跑市長？ 林智堅：那是一個傷痕，是一個勳章」，林智堅市長說：落跑市長說是民眾黨的政治操弄，把對他的批評比喻成廚房裡的油煙，還說是內部民調顯示桃園人沒有覺得他是空降、新竹市民也不認同他是落跑，這顯然跟多數人理解不一樣，林市長何不公布民調？這種說法令人詫異。

賴說，左眉下的傷疤沒有留下明顯的後遺症，但那一下痛楚在她、以及對當時一起奮鬥的台北市勞動局同仁、勞工界伙伴的心上，都留下了印記。

她表示，在公部門待過的人都清楚，難免會遇到疑難問題不能如願解決的市民，回覆一再重複的陳情案是許多公務員的苦差事。雖然法規允許對於這類案件，機關可以簽准不再回覆重複的陳情，但她一向要求勞動局同仁，凡是這樣的案子都要送局長室再次詳細檢視才可簽准；只要市民提出一點點新事證，就是要再次調查，視為新案辦理。當時也讓台北市勞動局贏來「全台唯一勞動局」稱號。

社運出身的她一向認為：錦上添花，眾人鼓掌的事情輪不到她，而推動改革總會使部分人擔憂或不滿，作為推動者，本就該擔負溝通、承受責難。她從不曾以安全、滋擾等理由，拉開與民眾的距離，即使被打傷後也沒有。

賴香伶說，傷痕還會偶而抽動，但知道自己走在對的路上。她問：「林智堅市長，是誰給你傷痕？ 誰又賦予你什麼勳章呢？」